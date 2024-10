ABB eröffnet 100-Millionen-Dollar-Campus in Wisconsin

Zürich – ABB hat mit der schrittweisen Eröffnung eines neuen 100-Millionen-Dollar-Campus in New Berlin im US-Bundesstaat Wisconsin begonnen. Der Standort erhöhe die Produktionskapazitäten für elektrische Antriebstechnik in den USA und erfülle die Anforderungen des «Build America Buy America Act» (BABAA), teilte ABB am Dienstag mit.

Das neue Werk werde durch ein digitales Customer Experience Center und ein Labor ergänzt, um den Kundenservice in den USA zu verbessern. Der Campus soll auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsziele von ABB zu erreichen, indem Erdwärme und moderne HLK-Systeme genutzt werden, um den Energiebedarf um mehr als 45 Prozent zu senken.

Mehr als 700 Mitarbeitende werden vor Ort beschäftigt sein, wobei in den nächsten drei Jahren rund 100 neue Stellen geschaffen werden. (awp/mc/pg)