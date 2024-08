Accelleron stärkt digitales Angebot mit Akquisition der kanadischen TNM

Baden – Accelleron expandiert in Kanada. Mit der Übernahme von True North Marine erweitert der Turbolader-Hersteller die Zahl der digital betreuten Schiffe.

True North Marine (TNM) ist spezialisiert auf digitales Wetter-Routing und Routenoptimierung, wie Accelleron am Montag mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Montreal hat im vergangenen Jahr einen Umsatz im tiefen einstelligen Millionen-Bereich in kanadischen Dollar erzielt. Mit derzeit 50 Mitarbeitern betreut es rund 800 Schiffe.

TNM bietet ausserdem Beratungsdienstleistungen wie Abschätzungen vor einer Überfahrt und gewährleistet so eine sichere Navigation und eine kosteneffiziente Durchführung von Seereisen. Auch die Evaluation des Kraftstoffverbrauchs, der Emissionen und anderer betrieblicher Kriterien gehört zum Angebot. Die Lösungen von TNM sollen die Dienstleistungen von Accelleron, namentlich «Tekomar XPERT Marine» und «Turbo Insights», ergänzen, wie es heisst. Das kombinierte Angebot decke die «wesentlichen Aspekte» der Schiffsperformance ab.

Mit der Übernahme erweitert sich die digitale Kundenbasis von Accelleron auf rund 3300 Schiffe.

Accelleron werde TNM vollständig übernehmen und alle Mitarbeiter weiterbeschäftigen. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. (awp/mc/ps)