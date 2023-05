Accelleron übernimmt Officine Meccaniche Torino S.p.A.

Baden – Accelleron expandiert in Italien. Der Turbolader-Hersteller aus Baden übernimmt mit der Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT) einen Spezialisten für Kraftstoff-Einspritzsysteme für Schiffsmotoren.

OMT erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 mit rund 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 52 Millionen Euro, wie Accelleron am Mittwoch mitteilte. Der Grossteil davon entfiel auf Service-Dienstleistungen. Die operative Gewinnmarge (EBIT) von OMT lag bei über 20 Prozent.

«Wichtiger Meilenstein»

Für Accelleron ist die Akquisition «im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ein wichtiger Meilenstein». Gleichzeitig werde damit ein positiver Schritt in der Wachstumsstrategie als unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen markiert. Accelleron ist nach der Abspaltung von ABB seit vergangenem Oktober an der SIX kotiert.

Die Übernahme des Marktführers im Bereich Einspritzung für Zweitaktmotoren stärke die Position als Partner und führender Innovator bei der Entwicklung alternativer Kraftstofftechnologien wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak für grosse Schiffsmotoren und andere Hochleistungsanwendungen, so Accelleron. Gleichzeitig sei die Kraftstoffeinspritzung – wie der Turbolader – eine kritische und die Motorleistung bestimmende Komponente mit intensivem Wartungsbedarf.

OMT soll zusätzlich zum für 2023 prognostizierten organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent ein anorganisches Umsatzwachstum von mindestens 52 Millionen Euro auf Jahresbasis erzielen. Die Übernahme soll voraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Dividende für 2023 geplant

Weiter macht Accelleron Angaben zu den Erwartungen hinsichtlich der Verschuldung und der Dividende. Nach Abschluss und Ex-Dividende erwartet Accelleron für das Geschäftsjahr 2023 einen Nettoverschuldungsgrad von leicht über 1,0. «Unter der Annahme eines normalen Geschäftsumfelds» sein zudem beabsichtigt, im kommenden Jahr für 2023 eine Dividende auszuschütten, die im Vergleich zur Dividendenausschüttung für 2022 mindestens stabil ist. (awp/mc/pg)



