Accelleron verbucht 2025 erneut deutlich mehr Umsatz und Gewinn

Baden – Accelleron hat im Geschäftsjahr 2025 erneut kräftig zugelegt. Nun kündigte der Hersteller von Turboladern neben einer höheren Dividende auch ein erstes Aktienrückkaufprogramm an.

Der Umsatz kletterte im vergangenen Jahr um 23,5 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich ein organisches Plus von 20,9 Prozent, was über der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne liegt.

Treiber seien vor allem ein starkes Schifffahrtsgeschäft, eine steigende Nachfrage nach gasbefeuerten Primärenergieanwendungen sowie nach Notstromlösungen für Rechenzentren in den USA gewesen, hiess es zum Geschäftsverlauf.

Der operative Gewinn (EBITA) legte um 22,6 Prozent auf 321,0 Millionen Dollar zu. Die entsprechende Marge lag mit 25,4 Prozent leicht unter dem Vorjahr (25,6%), aber knapp über der letzten Prognose.

Insgesamt stieg der Reingewinn um 35,8 Prozent auf 243,7 Millionen US-Dollar. Mit den Kennzahlen hat Accelleron die Schätzungen der Analysten im AWP-Konsens übertroffen.

Positiver Ausblick

Nach Segmenten betrachtet zog der Umsatz im grösseren Bereich Medium & Low Speed organisch um gut 17,2 Prozent auf 929,6 Millionen Dollar an. Im kleineren High Speed Segment, gemeint sind damit kleinere Turbolader mit höherer Drehzahl, erhöhte sich der Umsatz mit 333,5 Millionen Dollar organisch gar um 31,0 Prozent.

Angesichts der starken Ergebnisse will der Verwaltungsrat nun die Dividende um 0,25 Rappen auf 1,50 Franken je Aktie erhöhen. Zudem soll ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 100 Millionen Franken gestartet werden. Dieses soll im zweiten Quartal 2026 beginnen und bis zum zweiten Quartal 2028 laufen.

Ausserdem wird Reto Suter, derzeit Finanzchef von Siegfried, zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Er soll zugleich den Vorsitz des Audit Committee übernehmen.

Für das laufende Jahr rechnet Accelleron mit weiterem Wachstum, besonders im Energiebereich. Es wird ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 9 bis 14 Prozent sowie mit einer operativen Gewinnmarge (EBITA) im Bereich von 25 bis 26 Prozent in Aussicht gestellt. Allerdings erschwerten geopolitische Unsicherheiten zukunftsgerichtete Aussagen, hiess es. (awp/mc/ps)