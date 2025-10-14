Wisekey legt in ersten neun Monaten 2025 deutlich zu

Genf – Wisekey ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres stark gewachsen. Der Cybersecurity-Anbieter erzielte einen Umsatz von 10,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von satten 39 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Haupttreiber dieses Wachstums waren eine stärkere Nachfrage nach klassischen Halbleiterprodukten sowie die Konsolidierung des kürzlich übernommenen französischen Chipdesign-Spezialisten IC’ALPS, wie das Unternehmen am Dienstag verkündete. Dessen Umsätze fliessen seit August ein.

Allerdings werde das Gesamtgeschäft weiterhin durch den Wandel in der Halbleiterindustrie von Legacy-Produkten hin zu Post-Quanten-Halbleitern und -Software der nächsten Generation negativ beeinflusst, hiess es.

Das Unternehmen weist zudem liquide Mittel von 228 Millionen Dollar aus. Damit seien Investitionen in Post-Quantum-Technologien, Satellitenkommunikation und digitale Token-Ökosysteme möglich.

Weitere positive Dynamik erwartet

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Wisekey einen Umsatz zwischen 18 und 21 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 51 bis 76 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

Das Wachstum soll sich 2026 weiter beschleunigen: Das Unternehmen rechnet mit einer Umsatzsteigerung von 50 bis 100 Prozent, getragen unter anderem durch neue Post-Quantum-Chips und die volle Konsolidierung von IC’ALPS.

CEO Carlos Moreira sprach von einem «entscheidenden Wendepunkt» im dritten Quartal: «Wir gehen davon aus, dass sich diese positive Dynamik auch im vierten Quartal fortsetzen wird, mit einem prognostizierten Umsatz zwischen 7,4 und 10,4 Millionen US-Dollar.» (awp/mc/ps)