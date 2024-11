Addex in Q3 wieder mit Verlust

Genf – Das Biotechunternehmen Addex ist im dritten Quartal 2024 wieder in die Verlustzone gerutscht. Wie die vorläufigen Ergebnisse zeigen, belief sich das Minus zwischen Juli und September auf 1,5 Millionen Franken.

Gegenüber dem Nettogewinn von 12,9 Millionen Franken aus dem zweiten Quartal bedeute dies einen Rückgang um 14,4 Millionen, wie Addex am Montag mitteilte. Dieser Rückgang sei in erster Linie auf den Verkauf eines Teils des Addex-Geschäfts an Neurosterix im zweiten Quartal 2024 zurückzuführen. Deser hatte zu einem einmaligen Nettogewinn von 14,0 Millionen geführt.

Das vorläufige Ergebnis für die ersten neun Monate falle mit 8,3 Millionen ebenfalls positiv aus. Für die ersten sechs Monate hatte Addex einen Gewinn von 9,8 Millionen ausgewiesen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate würden derzeit noch geprüft und könnten sich bis zur endgültigen Veröffentlichung am 22. November noch ändern.

Die Cash-Position von Addex belief sich zum 30. September 2024 auf 3,3 Millionen Franken nach. Nach den ersten sechs Monaten hatte Addex hier 3,8 Millionen ausgewiesen. Mit Blick nach vorne geht das Unternehmen laut Mitteilung davon aus, wieder Verluste zu schreiben. (awp/mc/pg)