Addex sieht sich nach Q1 auf gutem Weg

Genf – Das Biotechunternehmen Addex ist gut in das neue Geschäftsjahr 2025 gestartet. Für den weiteren Geschäftsverlauf stehen dem Genfer Unternehmen liquide Mittel in Höhe von 2,8 Millionen Franken zur Verfügung.

Investoren schauen in der Regel vor allem auf die Cashbestände, da sie Aufschluss darüber geben, wie lange das Unternehmen seine Aktivitäten noch finanzieren kann. Ende 2024 hatten diese noch bei 3,3 Millionen gelegen.

Wirkliche Einnahmen verbuchte Addex in den ersten drei Monaten nicht, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Dem standen Ausgaben in Höhe von rund annähernd 0,5 Millionen gegenüber. Daraus ergibt sich ein operativer Verlust von 0,6 Millionen. Unter dem Strich resultierte ein Verlust in Höhe von 1,5 Millionen (VJ -3,1 Mio).

Zur Erinnerung: Das vergangene Jahr stand vor allem im Zeichen der Neuaufstellung des Unternehmens. Mit der Investmentgesellschaft Perceptive Advisors hatte Addex im April 2024 gemeinsam das Forschungsunternehmen Neurosterix gegründet. Perceptive finanzierte das neue Unternehmen zunächst mit 63 Millionen Dollar. Die präklinischen Vermögenswerte und die Technologieplattform für allosterische Modulatoren von Addex wurden damit erworben und deren Entwicklung soll beschleunigt werden. Im Gegenzug erhielt Addex 5 Millionen Franken und eine 20 prozentige Beteiligung an Neurosterix.

Addex-Chef Tim Dyer zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsgang. «Wir hatten einen grossartigen Start ins Jahr 2025, sowohl in Bezug auf die Produktentwicklung als auch auf das Erreichen von Meilensteinen im Geschäft», wird er in der Mitteilung zitiert. Die Fortschritte mit dem GABAB-PAM-Medikamentenkandidaten für chronischen Husten verliefen weiterhin gut und planmässig.

Erst vor wenigen Wochen habe Addex zudem den Einsatz von mGlu5-NAMs bei Hirnverletzungen mit einer Optionsvereinbarung mit Sinntaxis gefestigt. Addex plane, die klinische Wirksamkeit des Pipeline-Kandidaten Dipraglurant bei dieser Indikation weiter zu untersuchen. (awp/mc/ps)

Addex