Adecco wächst im dritten Quartal etwas langsamer

Zürich – Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2026 weiter gewachsen. Die Dynamik hat zum sehr starken Vorquartal allerdings etwas nachgelassen. Im Schlussquartal soll sich die positive Entwicklung fortsetzen.

Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Zahl der Arbeitstage – wuchs Adecco um 3,7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im zweiten Quartal 2026 hatte der Personaldienstleister noch um 5,6 Prozent zugelegt, im ersten Quartal 5,3 Prozent.

Der Umsatz legte von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn stieg um 2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge fiel um 30 Basispunkte auf 18,9 Prozent. Damit hat sie sich zum Vorquartal mit 18,6 Prozent allerdings leicht verbessert.

Der bereinigte operative Gewinn stieg derweil um 10 Prozent auf 213 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 113 Millionen Euro 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mit den Zahlen hat die Gruppe die Erwartungen der Analysten bei allen Kennzahlen ausser dem organischen Wachstum übertroffen.

Positiver Trend soll sich fortsetzen

«Wir befinden uns auf einem positiven Wachstumspfad, der durch eine starke operative Hebelwirkung die Rentabilität verbessert und die Verschuldung reduziert», wird Adecco-Chef Denis Machuel in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen sehe «ermutigende Entwicklungen» auf dem Markt, die sich in einem guten Wachstum der flexiblen und der permanenten Vermittlung widerspiegelten. Zudem werde die Organisation weiter vereinfacht.

Für das laufende Schlussquartal erwartet Adecco, dass sich der positive Trend bei den Volumina fortsetzt. Der Bruttogewinn und die Aufwendungen für Vertrieb, Marketing und Verwaltung (ohne Einmaleffekte) werden voraussichtlich leicht gegenüber dem Vorquartal steigen. Dies entspreche dem normalen saisonalen Verlauf. (awp/mc/ps)