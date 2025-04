Adval Tech mit weniger Gewinn und neuer Strategie

Niederwangen – Der Autozulieferer Adval Tech hat 2024 wegen der anhaltenden Schwäche in der Automobilindustrie und geopolitischen Unsicherheiten das dritte Jahr in Folge weniger Gewinn erwirtschaftet. Nun hat die Industriegruppe eine Vorwärtsstrategie entwickelt.

Insgesamt schrieb Adval Tech einen Verlust von 7,8 Millionen Franken nach einem Fehlbetrag von 3,9 Millionen Franken im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Aktionäre sollen deshalb erneut leer ausgehen: Der Generalversammlung wird beantragt, auf eine Ausschüttung zu verzichten. Eine Dividende wurde zuletzt 2021 ausbezahlt.

Um auf die Herausforderungen zu reagieren, habe die Geschäftsleitung eine Vorwärtsstrategie entwickelt und die Konzernstruktur angepasst, schrieb Adval Tech. So wurden unter anderem im Bereich Automotive die Teilbereiche Metall und Kunststoff zusammengelegt. Zudem habe das Unternehmen in allen Bereichen Kostenoptimierungsprogramme und Effizienzsteigerungen eingeleitet.

Dazu gehöre auch die Anpassung der Mitarbeitendenzahl an den gesunkenen Umsatz. Seit Ende Januar 2024 wurde diese um rund 10 Prozent reduziert.

Veränderungen im Verwaltungsrat

Teil der Transformation seien auch personelle Veränderungen. So werden sich Verwaltungsratspräsident Réne Rothen und Verwaltungsrat Hans Dreier an der Generalversammlung 2025 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Als neuer Präsident vorgeschlagen wird Dirk Lambrecht. Daneben soll Jörg Buchheim als Verwaltungsratsmitglied eingesetzt werden.

Zudem habe sich Finanzchef Markus Reber entschieden, Adval Tech zu verlassen. Sein Austritt erfolge spätestens per Ende März 2026. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge sei eingeleitet. Per Ende März 2025 hat sich bereits COO Jean Bäbler aus persönlichen Gründen frühzeitig in Pension begeben.

Zurückhaltender Ausblick

Ein grosser Teil der Massnahmen werde sich erst ab 2025 positiv auf die Profitabilität der Gruppe auswirken, heisst es weiter. Ab dem laufenden Jahr werde Adval Tech zudem den zweiten Teil der strategischen Projekte umsetzen, mit einem Fokus auf das Wachstum im Non-Automotive-Bereich, die Optimierung der Einkaufsorganisation und die Digitalisierung.

Mit einer Prognose für 2025 bleibt Adval Tech allerdings zurückhaltend. Die Geschäftsleitung strebe eine Ergebnisverbesserung an und wolle die Gruppe mittelfristig zu stabilem und profitablem Wachstum führen.

Gesamtleistung gesunken

Wegen des Cyber-Angriffs von Anfang März hatte der Autozulieferer bereits vor zwei Wochen vorläufige und nicht revidierte Zahlen veröffentlicht. Darunter die Gesamtleistung, die sich aus dem Nettoumsatz und sonstigen Einnahmen wie beispielsweise Erlösen aus dem Schrottverkauf zusammensetzt. Sie sank um 2,5 Prozent auf 174,9 Millionen Franken. Zum negativen Ergebnis beigetragen habe der Bereich Automotive, der deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Der Betriebsverlust vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) betrug 3,0 Millionen Franken nach 5,6 Millionen im Vorjahr. Die entsprechende Marge sank auf 1,7 Prozent nach zuvor 3,1 Prozent. (awp/mc/ps)