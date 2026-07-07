Adval Tech übernimmt Tiefziehgeschäft von SFS

Niederwangen – Adval Tech übernimmt das Tiefziehgeschäft der SFS Group und erweitert damit sein Kunden- und Produktportfolio, insbesondere für die Automobilindustrie. Die übernommenen Produktlinien erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 12 Millionen Franken.

Die Produktion wird in den kommenden zwölf Monaten schrittweise am Standort Niederwangen integriert, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.

«Diese Vereinbarung ist für beide Unternehmen ein Gewinn», wird Volker Brielmann, CEO der Adval Tech Gruppe, in der Mitteilung zitiert. «Adval Tech stärkt ihre Marktposition mit zusätzlichem Geschäftsvolumen und zukunftsorientierten Anwendungen, während SFS ihr Tiefziehgeschäft in verlässliche Hände übergibt.»

Mit der Übernahme des Produktionspakets setze Adval Tech ein weiteres Zeichen für die konsequente Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und die langfristige Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. (awp/mc/ps)