Aevis-Hotel-Tochter MRH Switzerland mit leicht höherem Umsatz

Freiburg – Die MRH Switzerland AG, die Hoteltochter von Aevis Victoria, hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 67,8 Millionen Franken erzielt, ein Anstieg von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn (EBITDAR) blieb mit 22,0 Millionen Franken stabil, was einer Marge von 32,4 Prozent des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 32,7 Prozent im ersten Quartal 2025, wie Aevis am Mittwoch mitteilte.

Der durchschnittliche Zimmerpreis stieg auf 766 Franken, gegenüber 738 Franken im Vorjahreszeitraum, während die Auslastungsrate leicht auf 51,9 von 53,3 Prozent zurückging. Diese Entwicklung widerspiegle eine disziplinierte Preisstrategie mit einem Fokus auf Umsatzqualität vor einem reinen Volumenwachstum. Die alpinen Destinationen, insbesondere in Davos und Zermatt, leisteten laut den Angaben weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Quartalsleistung. (awp/mc/pg)

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