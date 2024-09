Aevis Victoria integriert Klinik Pyramide in Privatklinik Bethanien

Freiburg – Das Klinik- und Hotelunternehmen Aevis Victoria legt zwei Zürcher Traditionskliniken zusammen. So wird die Klinik Pyramide am See in die Privatklinik Bethanien integriert. Der Umzug und die Fusion sollen per Ende 2024 abgeschlossen sein.

Der Vermieter der Klinik Pyramide am See werde das Gebäude ab Anfang 2025 sanieren, begründet Aevis in einer Medienmitteilung vom Dienstag den Schritt. Die Aktivitäten würden nun schrittweise vom bisherigen Standort auf den Campus der Privatklinik Bethanien in Zürich verlegt. Per Ende 2024 würden auch die operativen Gesellschaften zusammengelegt.

Die Konzentration der beiden Zürcher Privatkliniken an einem Standort erfordere einige Um- und Neubauarbeiten auf dem Gelände der Bethanien Klinik, so die Meldung. Die Anzahl Einrichtungen der Aevis-Tochter Swiss Medical Network reduziere sich damit auf 20 von 21 und auch der Miet- und Verwaltungsaufwand soll sich um bis zu 2 Millionen Franken pro Jahr verringern. (awp/mc/ps)