Aevis Victoria steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 deutlich

Freiburg – Die Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 kräftig gesteigert. So stieg der konsolidierte Bruttoumsatz um 18 Prozent auf 899 Millionen Franken an. Das organische Wachstum belief sich auf 1,5 Prozent.

Das Wachstum wurde vor allem vom Gesundheitsbereich Swiss Medical Network (SMN) getragen, der dank neuer Klinik- und Praxisübernahmen sowie dem Ausbau integrierter Versorgungsangebote zulegte, wie Aevis am Montag mitteilte. Auch die Hotelsparte MRH Switzerland habe sich gut entwickelt und der Immobilienbereich habe von Wohnungsverkäufen in Zermatt profitiert.

Das Unternehmen will strategische Optionen für die Tochtergesellschaften SMN und Infracore prüfen. Für SMN werde etwa eine einer Reduktion der Beteiligung in Erwägung gezogen, um den Einstieg neuer strategischer Aktionäre zu ermöglichen, hiess es. Bei Infracore werde die Möglichkeit einer Kapitalöffnung oder einer Börsennotierung geprüft. (awp/mc/pg)