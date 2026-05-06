Procimmo Real Estate Sicav startet Kapitalerhöhung für «Industrial» am 26. Mai

Zürich – Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat Details zur geplanten Kapitalerhöhung für das Teilvermögen «Industrial» bekanntgegeben. Insgesamt sollen rund 92 Millionen Franken eingenommen werden. Das entspricht einer maximalen Ausgabe von 639’894 neuen Aktien.

Die Zeichnungsfrist läuft laut einer Mitteilung vom Mittwoch vom 26. Mai bis zum 5. Juni. Die Liberierung ist für den 12. Juni geplant. Das Bezugsverhältnis lautet 18 zu 1.

Der Emissionserlös soll hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden. Der Procimmo Real Estate SICAV umfasst neben «Industrial» die drei Teilvermögen «Residential», «Commercial PK» und «Residential PK». Der Anlagefonds «Industrial» ist an der Schweizer Börse kotiert und investiert hauptsächlich in Industrie, Gewerbe und Logistik. (awp/mc/pg)

Procimmo Real Estate SICAV – Industrial