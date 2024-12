Aevis Victoria: Swiss Medical Network übernimmt Spital Zofingen

Genolier – Die zur Aevis Victoria-Gruppe gehörende Swiss Medical Network (SMN) übernimmt das Spital Zofingen. Dieses ist eine Tochtergesellschaft der Kantonsspital Aarau AG (KSA), mit welcher gleichzeitig eine strategische Partnerschaft eingegangen wird.

Die Übernahme des Spitals Zofingen wird in SMN-Aktien bezahlt, wie Aevis am Donnerstag mitteilte. Das KSA wird dadurch strategischer Aktionär von SMN mit einem Anteil von 3,57 Prozent. In diesem Zusammenhang nimmt der KSA-Präsident Daniel Lüscher Einsitz in den Verwaltungsrat von SMN. Dadurch soll eine «nachhaltige Zusammenarbeit» zwischen den beiden Institutionen etabliert werden.

Diese Transaktion bestätige die Bewertung von SMN, die gleich hoch sei wie bei der Kapitalerhöhung mit Visana Beteiligungen, so Aevis. Die Zusammenarbeit mit Visana wurde Mitte 2023 angekündigt.

Drittgrösstes Spital im Swiss Medical Network

Wie Aevis-CEO Antoine Hubert in einer Telefonkonferenz sagte, sei das Spital in Zofingen gemessen am Umsatz das drittgrösste des SMN. Durch die Übernahme soll sich der konsolidierte Umsatz der Aevis-Gruppe im Jahr 2025 um rund 100 Millionen Franken erhöhen und das konsolidierte Eigenkapital um 50 Millionen. Dies unterstreiche den bedeutenden finanziellen Einfluss der Akquisition.

Die Übernahme des Spitals Zofingen werde ausserdem Synergien schaffen, insbesondere in den Bereichen Beschaffung, Ausbildung und Ressourcenallokation. Effizienzsteigerungen dürften sich voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2025 positiv auf das konsolidierte Ergebnis der Gruppe auswirken und sowohl die operative Leistung als auch die Behandlungsqualität verbessern.

Für Aevis steht die Übernahme im Einklang mit der Entwicklung der integrierten Gesundheitsversorgung, einem strategischen Pfeiler von SMN und KSA. Gemeinsam wollen die beiden Partner ein neues Kooperationsmodell etablieren, das den Patientinnen und Patienten zugutekomme und die Effizienz des Schweizer Gesundheitssystems verbessere.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Aevis-Aktien gewannen am Donnerstag 1,8 Prozent auf 14,00 Franken. (awp/mc/pg)