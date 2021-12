AHV-Reform ist parlamentarisch unter Dach und Fach

Altersvorsorge: Vielen Frauen fehlt schlicht das Geld

Frauen sind aufgrund von Teilzeitarbeit und tieferem Einkommen in der AHV und in der beruflichen Vorsorge oftmals schlechter gestellt als Männer. Gleichzeitig sparen sie auch seltener in der 3. Säule, wie eine repräsentative Umfrage der AXA zeigt.