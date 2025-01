Also erwartet EBITDA 2024 zwischen 230 und 240 Millionen Euro

Emmen – Der IT-Grosshändler Also erwartet für das abgelaufene Jahr 2024 einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Der EBITDA wird hingegen wohl unter der vom Unternehmen noch zum Halbjahr angepeilten Spanne liegen.

Zwar sei in den letzten drei Monaten 2024 «das Beste EBITDA-Ergebnis der Unternehmensgeschichte» erwirtschaftet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dennoch soll der EBITDA nur im Bereich von 230 bis 240 Millionen Euro liegen. Im Juli hatte das Unternehmen noch das Jahresziel eines EBITDA von 265 bis 305 Millionen bestätigt.

Der Umsatz wird mit etwa 11,0 Milliarden auf Vorjahresniveau gehalten werden, die Kapitalrendite (ROCE) soll zwischen 28 und 31 Prozent liegen. Hier hatte Also «über 25 Prozent» anvisiert.

Die Ergebnisse seien «unter Berücksichtigung negativer Fremdwährungseffekte und Aufwendungen für künftiges Wachstum» erzielt worden, heisst es weiter. Die Entwicklung der digitalen Plattformen sei erfreulich gewesen.

Auf Basis eines Rekord-Cashbestands von etwa 731 Millionen Euro will Also auch für 2025 eine höhere Dividende vorschlagen. Zudem werde die Möglichkeit eines Aktienrückkaufs geprüft und es soll auch in weitere Zukäufe investiert werden.

Der Vollzug der Ende Juli angekündigten Partnerschaft mit Westcoast werde im Verlauf des ersten Quartals 2025 erwartet.

Der vollständige Geschäftsbericht wird am 18. Februar publiziert. (awp/mc/ps)