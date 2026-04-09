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Also meldet starkes erstes Quartal bei Westcoast
Unternehmen Schweiz

Also meldet starkes erstes Quartal bei Westcoast

Also meldet starkes erstes Quartal bei Westcoast
Also-CEO Wolfgang Krainz. (Bild: Also)
Von moneycab

Emmen – Also hat im ersten Quartal 2026 eine positive Entwicklung bei Westcoast verzeichnet. Die Ergebnisse lägen über dem Niveau des Vorjahresquartals und spiegelten die Vorteile der engeren Zusammenarbeit wider, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Integration beider Unternehmen werde vorangetrieben, heisst es im Communiqué weiter. Die Zusammenführung der synergierelevanten Einheiten in Frankreich und im Cloud-Geschäft des Vereinigten Königreichs sollen demnach bis zum 1. Juli 2026 abgeschlossen sein. Dadurch erwartet der IT-Grosshändler weiteres Wachstumspotenzial.

Ende Juli 2024 hatte Also die Übernahme der Westcoast-Aktivitäten in Grossbritannien, Irland und Frankreich bekannt gegeben. Westcoast wurde 1983 gegründet und erzielte im Jahr 2024 in den betreffenden Ländern einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro und einen EBITDA von 73 Millionen Euro. (awp/mc/ps)

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