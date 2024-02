Constantia Flexibles will Verpackungsfirma Aluflexpack übernehmen

Reinach – Der Verpackungsspezialist Aluflexpack hat ein Übernahmeangebot vom Mitbewerber Constantia Flexibles aus Österreich erhalten. Dieser hat sich bereits rund 57 Prozent der Aktien gesichert. Der Verwaltungsrat empfiehlt, die Offerte anzunehmen.

Das Barangebot von Constantia Flexibles beträgt zwischen 15 Franken und 18,75 Franken, teilte Aluflexpack am Freitag mit. Das Angebot entspreche damit einer Prämie von 72 bis 115 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs. Der endgültige Preis unterliege diversen Bedingungen.

Die Constantia Flexibles Holding GmbH mit Hauptsitz in Wien befindet sich seit Januar 2024 vollständig im Besitz des Private-Equity-Unternehmens One Rock Capital Partner aus New York.

Rund 57 Prozent der Aktien haben sich Constantia, respektive One Rock mit dem Kauf der entsprechenden Aktienpakete von Montana Tech Components und der Xoris GmbH gesichert. Via Montana Tech kontrolliert der österreichische Unternehmer Michael Tojner mehr als die Hälfte an Aluflexpack. (awp/mc/pg)