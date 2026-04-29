André Wyss ist neuer Präsident der SBB

Bern – André Wyss ist an der Generalversammlung der SBB zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Er folgt auf Monika Ribar, die das Präsidium aufgrund der Amtszeitbeschränkung abgibt. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Anna Barbara Remund, Dino Cauzza, Dominique Pierre Locher und Maria-Antonella Bino.

André Wyss ist seit einem Jahr Mitglied des Verwaltungsrats der SBB. Er verfügt über 40 Jahre Führungserfahrung in der Bau- und Immobilienbranche sowie in der Pharmaindustrie. Wyss absolvierte nach seiner Lehre als Chemikant berufsbegleitend ein Wirtschaftsstudium an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule und bildete sich an der Harvard Business School weiter. Er war in der Konzernleitung von Novartis und von 2018 bis Ende März 2025 CEO des international tätigen Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters Implenia.

Die Generalversammlung hat neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt: Maria-Antonella Bino, Dino Cauzza, Dominique Pierre Locher sowie Anna Barbara Remund. Sie ersetzen die bisherige Präsidentin Monika Ribar, Vizepräsident Pierre-Alain Urech, der aus Altersgründen ausscheidet, sowie Georg Kasperkovitz und Clara Millard Dereudre. (pd/mc/pg)