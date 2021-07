Annabella Bassler von Ringier zu Gast bei «Meet the CFO»

St. Gallen – Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann von der Universität St.Gallen mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der ersten Folge der zweiten Staffel ist Annabella Bassler von Ringier zu Gast.

Was tun, wenn das Marktvolumen der eigenen Marktleistung kontinuierlich sinkt und keine Besserung abzusehen ist? Richtig, man muss investieren. In neue Ideen und Geschäftsmodelle. Das kostet viel Geld, bedeutet neue Risiken und auch Widerstände derjenigen, die am Bewährten festhalten wollen.

2 Milliarden Investitionen in 10 Jahren

Annabella Bassler, CFO von Ringier, einem der führenden Medienhäuser der Schweiz, gestaltet diese Transformationen seit 10 Jahren mit. Über 2 Mrd. CHF wurden investiert. Wie nimmt Annabella Bassler ihre MitarbeiterInnen mit auf diese Reise? Wie erfüllt sie die Erwartungen des Verwaltungsrates und der AktionärInnen? Eine Herzensangelegenheit ist auch die Initiative «Equal Voice», die sich die Steigerung der Sichtbarkeit von Frauen in der Berichterstattung zum Ziel gesetzt hat. 2019 von ihr initiiert hat sich schon einiges getan, wie sie uns berichtet.

(Universität St. Gallen/mc/ps)