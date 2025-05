ANYbotics gewinnt den Export Award 2025 von Switzerland Global Enterprise

Basel – Mit ihrem autonomen vierbeinigen Inspektionsroboter setzt die ANYbotics AG aus Zürich neue Massstäbe in der Industrieautomatisierung. Bei der weltweiten Expansion richtet sie sich konsequent nach den Bedürfnissen ihrer multinational tätigen Schlüsselkunden und den fokussierten Industriebereichen. Für ihre erfolgreiche Internationalisierungsstrategie hat sie den Export Award 2025 von Switzerland Global Enterprise (S-GE) erhalten. Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE, überreichte den Preis am Aussenwirtschaftsforum in Basel.

Die ANYbotics AG entwickelt und produziert mit derzeit rund 200 Angestellten den vierbeinigen Inspektionsroboter «ANYmal» für industrielle Anwendungen. Dank künstlicher Intelligenz und einer 360-Grad-Sensorik navigiert der robuste und wetterfeste Roboter vollständig autonom und bewältigt auf seinen Rundgängen durch Industrieanlagen auch Treppen, enge Räume oder Wasserrinnsale. Dabei sammelt er präzise Daten, ermöglicht einen effizienteren Betrieb und erhöht die Arbeits­sicherheit. Der Roboter erkennt beispielsweise Gaslecks und kann Aufgaben übernehmen, bei denen Menschen sonst in gefährlichen Arbeitsumgebungen Materialien wie Säure oder nuklearer Strahlung ausgesetzt sein könnten.

Starke Verwurzelung in der Schweiz

Damit hat sich ANYbotics innerhalb weniger Jahre als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der Industrieautomatisierung etabliert. Das Spin-off der ETH Zürich ist im Schweizer Robotik-Ökosystem verwurzelt und profitiert seit seiner Gründung 2016 vom hochwertigen Schweizer Umfeld: vom grossen Talentpool, vom attraktiven Industriecluster sowie von den stabilen und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen für junge Unternehmen.

Fokussierung auf Kernkompetenzen und Kernmärkte

Das Unternehmen fokussiert konsequent auf Industrien in den Bereichen «Energie», «Bergbau, Metalle und Mineralien», «Chemikalien» sowie «Öl und Gas». Entsprechend hat es sich von Beginn an auf globale Märkte ausgerichtet, wobei das weltweite Netzwerk von S-GE jeweils als idealer Ausgangspunkt für die Marktbearbeitung dient. «Bei der Erschliessung neuer Märkte lassen wir uns von unseren vier vertikalen Zielmärkten leiten sowie von den Präsenzen und Bedürfnissen unserer multinational tätigen Schlüsselkunden», erklärt CCO Enzo Wälchli. Dafür hat das Unternehmen in nur drei Jahren ein globales Partnernetzwerk aufgebaut und 2024 einen US-Standort in San Francisco eröffnet, um Zugang zum grössten Robotermarkt der Welt zu erhalten.

Award-Übergabe am Aussenwirtschaftsforum

Aufgrund ihrer Exporterfolge wurde das Unternehmen von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Jury zur Gewinnerin des Export Award 2025 gewählt. «Die ANYbotics AG verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie mit klaren Entscheidungskriterien», hält Jury-Präsident Ralph Siegl fest. «Sie hat den Mut, auch einmal «Nein» zu sagen, wenn eine Opportunität nicht passt. Ihre internationale Expansion folgt konsequent ihren Stärken. Diese Klarheit und Geradlinigkeit haben die Jury sehr beeindruckt.» Damit setzte sich die Firma gegen das Kosmetikunternehmen Cellcosmet aus Châtel-Saint-Denis und das Telekommunikationsunternehmen GMS aus Baar durch. S-GE Verwaltungsratspräsidentin Ruth Metzler-Arnold überreichte den Export Award im Rahmen des diesjährigen Aussenwirtschaftsforums vom 30. April 2025 im Congress Center Basel.

Wechsel im Jurypräsidium

Zum letzten Mal hat Ralph Siegl, Managing Partner von Exports for Leaders, in diesem Jahr den Gewinner des Export Award bekannt gegeben. Nach elf Jahren in der Jury, davon sieben Jahre als Präsident, verlässt er das Gremium. «Wir danken Ralph Siegl herzlich für sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Arbeit», sagt Ruth Metzler-Arnold. «Er hat die Weiterentwicklung des Export Awards in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt.» Seine Nachfolge als Jurypräsident übernimmt ad interim für das Jahr 2026 Martin Naville, Partner Trusted Board Advisors und Senior Advisor der Swiss-American Chamber of Commerce. (Switzerland Global Enterprise/mc/ps)

Über den Export Award

Mit dem Export Award zeichnet S-GE erfolgreiche, international tätige Unternehmen aus, die mit ihrer Expansionsstrategie und einer innovativen Marktbearbeitung überzeugen. Eine Jury aus namhaften Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Medienwelt beurteilt die Kandidaten und wählt den Sieger aus. Der Preis wird jedes Jahr am Aussenwirtschaftsforum – dem Treffpunkt der Schweizer Aussenwirtschaft – verliehen. Den Anlass besuchen jeweils rund 400 international tätige Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung. Das desjährige Forum befasste sich mit dem Thema «Zeitenwende im Exportgeschäft: Erfolgreiche Internationalisierungsstrategien für Schweizer KMU.»