Arbeitslosenquote steigt im Oktober auf 2,9 Prozent

Bern – In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg in der Folge auf 2,9 von 2,8 Prozent. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte sie bei 3,0 Prozent.

Ende Oktober waren insgesamt 135’212 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 1979 Personen mehr als im September.

Ein Grossteil dieses Anstiegs ist laut dem Seco auf saisonale Effekte zurückzuführen. Denn saisonbereinigt nahm die Zahl der Arbeitslosen nur um 653 zu.

Mehr Stellensuchende

Die Zahl der Stellensuchenden nahm ebenfalls zu. Sie stieg um 5946 auf 219’696 Personen. Die Stellensuchendenquote stieg in der Folge auf 4,7 von 4,5 Prozent.

Auf der Gegenseite reduzierte sich die Zahl der offenen Stellen, die bei den RAV gemeldet waren. Sie nahm um satte 6,4 Prozent auf 34’995 ab.

Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Ende Juli waren in der Schweiz 7981 Personen von Kurzarbeit betroffen. Das waren 27,7 Prozent weniger als im Juni. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen sank um knapp 32 Prozent auf 482. (awp/mc/ps)

Seco