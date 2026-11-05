Arbeitslosigkeit in der Schweiz stabilisiert sich im Oktober weiter

Bern – Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im Oktober weiter stabilisiert. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,0 Prozent. Gleichzeitig gibt es Anzeichen für eine fortlaufende Entspannung: Die Kurzarbeit geht seit Jahresbeginn deutlich zurück.

Ende Oktober waren 141’015 Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 535 oder 0,4 Prozent mehr als im September, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Saisonbereinigt ging die Zahl hingegen leicht zurück, die entsprechende Quote blieb bei 3,1 Prozent.

Der Anstieg fiel für einen Oktober ungewöhnlich schwach aus. In den beiden Vorjahren hatte die Zahl der Arbeitslosen im gleichen Monat um rund 2000 beziehungsweise 3200 zugenommen.

Seit sechs Monaten kaum Bewegung

«Wir haben seit sechs Monaten praktisch einen Stillstand», sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Seco-Direktion für Arbeit, an einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Seit Mai habe sich die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit kaum verändert – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Region.

Die Arbeitslosenquote liege allerdings weiterhin leicht über dem im Durchschnitt eines Konjunkturzyklus zu erwartenden Niveau, sagte Cosandey. Eine weitere Verschlechterung sei aber nicht festzustellen. Zugleich habe sich das Wirtschaftswachstum zuletzt beschleunigt.

Dass sich dies noch nicht in sinkenden Arbeitslosenzahlen niederschlage, sei nicht ungewöhnlich, so der Seco-Experte. Unternehmen würden bei einer Erholung zunächst bestehende Mitarbeitende stärker auslasten, bevor sie neue Leute einstellten.

Kurzarbeit deutlich rückläufig

Dies zeigt sich bei der Kurzarbeit. Die Zahl der dafür vorangemeldeten Beschäftigten sei seit Jahresbeginn um rund 20’000 oder 52 Prozent gesunken, sagte Cosandey. Der Rückgang sei breit abgestützt und betreffe unter anderem den Maschinen- und Fahrzeugbau, die Metall- sowie die Uhrenindustrie.

Laut Cosandey könnte dies erklären, weshalb die wirtschaftliche Erholung bislang kaum zu sinkender Arbeitslosigkeit geführt hat. Unternehmen würden zuerst ihre bestehenden Beschäftigten wieder voll einsetzen.

Bei den offenen Stellen zeigte sich dagegen ein Rückgang. Im Oktober waren bei den RAV 40’462 Stellen gemeldet, 8,5 Prozent weniger als im September. Cosandey warnte jedoch davor, daraus auf eine allgemeine Zurückhaltung bei Neueinstellungen zu schliessen. Die Statistik erfasse nur einen Teil der tatsächlich ausgeschriebenen Stellen.

Leichte Entspannung 2027 erwartet

Für 2027 erwartet das Seco eine leichte Verbesserung. Gemäss der Konjunkturprognose vom September dürfte die durchschnittliche Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent im laufenden Jahr auf 3,0 Prozent sinken. Cosandey blieb allerdings vorsichtig und verwies auf Risiken wie die Lage im Nahen Osten. (awp/mc/pg)