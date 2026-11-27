Bern – Gestiegene Sorgen um den Arbeitsplatz und anhaltend hoher Stress: Dies sind zwei der Resultate der repräsentativen Arbeitsplatz-Umfrage des Arbeitnehmenden-Dachverbands Travailsuisse, die am Freitag den Medien präsentiert wurden.

Mehr als 54 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz machen sich gemäss der Befragung «Gute Arbeit 2026» Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Im Vorjahr seien es noch knapp 49 Prozent gewesen.

42 Prozent der Befragten hätten sich bei ihrer Arbeit oft oder sehr oft gestresst gefühlt. 28,6 Prozent der Arbeitnehmenden hätten zudem oft oder sehr oft auch in der Freizeit gearbeitet, um die Anforderungen bei der Arbeit zu erfüllen.

Mehr als ein Drittel setze bei der Arbeit regelmässig KI-Anwendungen ein, hiess es weiter. Jede fünfte der befragten Personen habe dies aber mit erhöhten Produktivitätsanforderungen verbunden.

Die repräsentative Umfrage wurde von Travailsuisse und der Berner Fachhochschule durchgeführt. Für die 12. Ausgabe wurden 1419 Arbeitnehmende zwischen 16 und 64 Jahren befragt. (awp/mc/pg)