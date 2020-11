Aryzta-Aktionäre beantragen Abwahl diverser Verwaltungsräte

Zürich – Der Backwarenkonzern Aryzta kommt nicht zur Ruhe. Grossaktionäre verlangen nun die Abwahl diverser Verwaltungsräte.

Wie Aryzta am Dienstag mitteilte, beantragt der spanische Grossaktionär Cobas an der kommenden ordentlichen Generalversammlung vom 15. Dezember die Abwahl der Verwaltungsräte Mike Andres, Greg Flack, Jim Leighton und Tim Lodge.

Cobas hält gemäss letzten offiziellen Angaben 9,4 Prozent an Aryzta. Unterstützt wird der Antrag laut Mitteilung vom Investor Lodbrok Capital, der gut 3 Prozent an Aryzta hält. Dafür schlägt Lodbrok Gordon Hardie und den früheren Emmi-Finanzchef Jörg Riboni zur Wahl in das Gremium vor.

Anträge werden aufgenommen

Der Verwaltungsrat werde die Anträge von Cobas und Lodbrok in die Einladung zur Generalversammlung aufnehmen, die zu gegebener Zeit veröffentlicht werde, heisst es weiter. Die Einladung muss drei Wochen vor der Versammlung spätestens bei den Aktionären sein.

Vor kurzem hat der Aryzta-Verwaltungsrat bekanntlich Übernahmegespräche mit der Investmentfirma Elliott ohne ein „bindendes Angebot“ beendet. Der Verwaltungsrat werde nun die „optimale Option“ auswählen, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln, teilte Aryzta in diesem Zusammenhang vor gut einer Woche mit. (awp/mc/ps)