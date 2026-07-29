Ascom verzeichnet zum Halbjahr deutlichen Anstieg bei Auftragseingang

Baar – Ascom hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz gehalten, dabei jedoch die Profitabilität gesteigert und klar mehr Aufträge an Land gezogen. Die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stagnierten die Verkäufe bei Ascom mit 139,8 Millionen Franken (-0,1%) in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der am Mittwoch publizierten Präsentation der Halbjahreszahlen zu entnehmen ist. Bereinigt um Währungseinflüsse wäre der Umsatz jedoch um 2,6 Prozent gestiegen.

Bei der Profitabilität machte das Unternehmen weitere Fortschritte. So stieg der Betriebsgewinn (EBITDA) um 11,6 Prozent auf 13,5 Millionen Franken. Die Marge stieg ebenfalls um 1,1 Prozentpunkte auf nun 9,7 Prozent. Vor allem Kostendisziplin und der Fokus auf Effizienz hätten dazu beigetragen.

Unter dem Strich steht ein mehr als doppelt so hoher Konzerngewinn von 5,4 Millionen Franken. Das Unternehmen begründet dies vor allem mit dem höheren Betriebsergebnis und geringeren Finanzaufwendungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026.

Auch mit Blick nach vorne zeigt sich eine positive Entwicklung. Der Auftragseingang legte im Vorjahresvergleich um 11,4 Prozent auf 174,5 Millionen Franken zu. Bei konstanten Währungen hätte das Plus gar 14,6 Prozent betragen.

Die Erwartungen der Analysten konnte Ascom mit seinen Halbjahreszahlen in den meisten Bereichen klar übertreffen. Einzig der Umsatz blieb etwas hinter den Erwartungen zurück.

Guidance bestätigt

Die Erwartungen für das Gesamtjahr bestätigte das Ascom-Management. Das Unternehmen strebt unverändert ein Wachstum in Lokalwährungen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Die EBITDA-Marge soll bei 10 bis 12 Prozent zu liegen kommen, nach 11,7 Prozent im Geschäftsjahr 2025.

Der hohe Auftragsbestand ermöglicht laut den Angaben einen guten Start ins zweite Halbjahr 2026. Zudem sei die Marktnachfrage stabil. Für den weiteren Ausbau der Marktabdeckung wolle Ascom die Zusammenarbeit mit Partnern ausbauen.

Ferner gab es auch noch eine Veränderung in der Geschäftsleitung. So wurde Lisa Reck zur neuen Marketing-Chefin berufen. Die Schwedin wird ihr Amt zum 1. September antreten. (awp/mc/pg)