Kühne+Nagel baut Luftfrachtnetz für Pharmaprodukte aus

Schindellegi – Der Logistikkonzern Kühne+Nagel erweitert sein Spezialnetzwerk für den Transport temperaturempfindlicher Medikamente. Vier neue Luftfrachtverbindungen zwischen wichtigen Pharma-Standorten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ergänzen das sogenannte «Cool Corridor»-Netzwerk, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Neu hinzu kommen die Verbindungen Frankfurt-Atlanta, Chicago-Narita (Japan), Brüssel-Sao Paulo sowie Chicago-Sao Paulo. Damit umfasst das Netz neu zwölf Routen.

Die Transportkorridore sind für Impfstoffe, Biologika, Peptide und andere empfindliche Arzneimittel ausgelegt. Durch standardisierte Abläufe und eine kontrollierte Kühlkette sollen Temperaturschwankungen während des Transports minimiert werden.

Laut Kühne+Nagel können Kunden dadurch leichtere Schutzverpackungen einsetzen, was Logistikkosten und CO2-Emissionen senken soll. Die Strecke Frankfurt-Atlanta wird mit einer eigenen Frachtmaschine des Typs Boeing 747-8 bedient. (awp/mc/pg)