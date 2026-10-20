Automatische Schnellabschaltung im AKW Gösgen

Däniken AG – Im AKW Gösgen im Kanton Solothurn ist es am Dienstagmorgen zu einer automatischen Reaktorschnellabschaltung gekommen. Ursache war nach Angaben des Betreibers eine Unterspannung an den Steuerstabschienen.

Bei der automatischen Abschaltung hätten sämtliche sicherheitsrelevanten Systeme wie vorgesehen reagiert, teilte die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) am Dienstag mit. Es sei keine zusätzliche Abgabe von Radioaktivität erfolgt. Die Anlage ist laut KKG abgeschaltet und befindet sich in einem sicheren Zustand.

Zur Schnellabschaltung kam es um 06.40 Uhr während der Durchführung einer Funktionsprüfung, wie die Aufsichtsbehörde, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), festhielt.

Das meldepflichtige Vorkommnis werde, wie in solchen Fällen üblich, analysiert. Das Messnetz des Ensi zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der Kernkraftwerke habe keinen Anstieg der Radioaktivität gezeigt, hiess es. (awp/mc/ps)

Kernkraftwerk Gösgen