Avenir Suisse hält neues AKW für 10 bis 15 Milliarden für machbar

Zürich – Die Kosten für ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz bleiben umstritten. Nach den Akademien der Wissenschaften Schweiz, die im August Baukosten von 14 bis 43 Milliarden Franken veranschlagt hatten, legt nun auch der Think-Tank Avenir Suisse eine Schätzung vor. Für ein Kraftwerk in der Grösse des AKW Gösgen rechnet er mit 10 bis 15 Milliarden Franken.

Diese Kosten seien unter der Voraussetzung realistisch, dass ein erprobter, fertig geplanter Reaktortyp zum Einsatz komme und aus den Verzögerungen und Kostenüberschreitungen jüngerer Bauprojekte gelernt werde, schreibt Avenir Suisse in einer am Dienstag veröffentlichten Analyse. Im Grundszenario koste der Strom aus einem solchen Kraftwerk rund 172 Franken pro Megawattstunde.

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz waren in ihrem im August veröffentlichten Bericht auf eine Kostenspanne von 14 bis 43 Milliarden Franken gekommen. Sie berücksichtigten zwei Reaktormodelle unterschiedlicher Grösse sowie optimistische und weniger optimistische Bauverläufe. Bei jüngeren Projekten in Europa und den USA hätten sich Kosten und Bauzeiten teilweise verdoppelt oder mehr als verdreifacht.

Vergleich mit Solarstrom

Avenir Suisse vergleicht die Kosten eines neuen Kernkraftwerks auch mit jenen der Solarenergie. Dabei berücksichtigte der Think-Tank nach eigenen Angaben, dass Solaranlagen besonders dann Strom produzieren, wenn das Angebot bereits hoch und der Börsenpreis entsprechend tief ist. Zudem entstünden zusätzliche Kosten für den Netzausbau.

Für grössere Solaranlagen ergeben sich laut der Analyse Kosten von rund 160 Franken pro Megawattstunde. Das sei vergleichbar mit Kernkraft. Kleine Solaranlagen auf Dächern kämen dagegen auf rund 280 Franken pro Megawattstunde.

Derzeit ist der Neubau von Kernkraftwerken in der Schweiz gesetzlich verboten. Das Parlament hat jedoch beschlossen, das Verbot aufzuheben. Gegen die Gesetzesänderung wurde das Referendum ergriffen. Damit kommt die Frage vors Volk, dies frühestens im Februar 2027. (awp/mc/ps)