Bachem will in der Schweiz bis zu 3000 Stellen schaffen

Bubendorf – Das Biochemie-Unternehmen Bachem ist bei der Suche nach einem neuen Standort in der Schweiz fündig geworden. Die dritte Fabrikationsstätte soll im Sisslerfeld in der Gemeinde Eiken im Kanton Aargau entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Das erworbene Areal biete Raum für weitere Ausbauschritte und damit zur Schaffung von insgesamt bis zu 3000 Arbeitsplätzen. Bis zum Jahr 2030 sollen vorerst in einem ersten Schritt mit Investitionen von 750 Millionen Franken über 500 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Bachem hat mit der Firma DSM den schrittweisen Erwerb eines unbebauten Areals im Sisslerfeld vereinbart. Der Kauf der ersten Parzelle ist abgeschlossen, die weiteren folgen über die kommenden Jahre. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen.

Der neue Standort soll bis Ende des Jahrzehnts mit einem ersten Produktionsgebäude für Peptide und Oligonukleotide in Betrieb gehen. Die Details zum weiteren Vorgehen will Bachem nach Abschluss der Planungsphase im Jahr 2024 kommunizieren.

Der Ausbau am Standort Bubendorf schreitet derweil gemäss Bachem planmässig voran. Dort werden in den kommenden drei Jahren rund 550 Millionen Franken investiert und 800 neue Arbeitsplätze geschaffen. (awp/mc/ps)