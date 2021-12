BAG: 20- bis 29-Jährige neu am stärksten von Corona betroffen

Bern – Die 20- bis 29-Jährigen sind neu am stärksten betroffen von Infektionen mit dem Coronavirus. Die Omikron-Variante ist bereits für mehr als die Hälfte aller Infektionen verantwortlich, wie Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern erklärte.

«Omikron ist in der Schweiz angekommen und bereitet sich schnell aus», so Mathys. Die Verdoppelungszeit liege zwischen drei und fünf Tagen. Zum Schweregrad der Erkrankungen gebe es nach wie vor noch viele Unsicherheiten.

Fast 40 Prozent der Intensivstationen mit Covid-Patienten belegt

336 Patienten müssten derzeit auf einer Intensivstation versorgt werden. Dies entspreche fast 40 Prozent der verfügbaren Plätze. Eine optimale Versorgung der Patienten sei weiterhin nicht mehr gewährleistet. Zeitnah drohten weitere Engpässe und ein hoher Druck auf die Spitäler.

Insgesamt präsentiere sich die Situation äusserst ungünstig. Entspannung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil. Es deute eigentlich alles auf eine Verschärfung hin.

62 Prozent der über 65-Jährigen in der Schweiz seien geboostert. Bezogen auf die gesamte Bevölkerung hätten 23 Prozent der Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

13’375 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

Am Dienstag registrierte das BAG 13’375 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 10378. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 9634, vor einer Woche bei 8692. Zudem wurden 124 neue Spitaleinweisungen und 17 neue Todesfälle gemeldet. (awp/mc/pg)