BAG befürchtet Zunahme der Corona-Fallzahlen im Januar

Bern – Die Ziele von Bund und Kantonen für eine rasche Reduktion der Corona-Fallzahlen sind nach Angaben von Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht erreicht worden. Er befürchtet im Januar eine weitere Zunahme von Neuansteckungen mit dem Coronavirus.

„Wir stellen eine Stagnation der Fallzahlen auf zu hohem Niveau fest“, sagte Mathys, Leiter der BAG-Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, am Dienstag vor den Bundeshausmedien. Der Druck auf die Spitäler und Altersheime bleibe gross.

„Eine zentrale Botschaft lautet: keine Kontakte, keine Übertragung, sagte er. Alle könnten dazu beitragen. „Denken Sie an das Abstandhalten, Maskentragen und bei Symptomen sich rasch testen zulassen.“

BAG meldet 4197 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 4197 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Die Positivitätsrate lag bei 13 Prozent. Gleichzeitig registrierte das BAG 131 neue Todesfälle und 220 Spitaleinweisungen. (awp/mc/pg)