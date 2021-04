BAG meldet 4932 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 96 Stunden

Bern – In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb von 96 Stunden 4932 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 20 neue Todesfälle und 175 Spitaleinweisungen. Knapp 168’000 Impfungen wurden in den letzten sieben Tagen verabreicht.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag für die PCR-Tests bei 5,8 Prozent, für die Antigen-Schnelltests bei 4,6 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner 270,72 laborbestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 26. März bei 1,03. Die Auslastung der Intensivstationen in den Spitälern beträgt zur Zeit 65,6 Prozent. 20,2 Prozent dieser Betten werden von Covid-19-Patienten besetzt.

Insgesamt wurden bis Sonntagabend 2’063’550 Impfdosen an die Kantone und Liechtenstein ausgeliefert. Davon wurden 1’604’838 Dosen verabreicht. 604’302 Personen sind vollständig geimpft. In den letzten sieben Tagen wurden 168’000 Impfungen vorgenommen, pro Tag durchschnittlich 24’000. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 9 Prozent. (awp/mc/pg)