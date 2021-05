BAG registriert fast 500’000 Impfungen in den letzten 7 Tagen

Bern – Vom 6. Mai bis 12. Mai sind in der Schweiz 496’634 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte.

Pro Tag wurden damit durchschnittlich 70’948 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 33 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 3’511’492 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1’184’138 Personen vollständig geimpft, das heisst 13,7 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1’143’216 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt.

Bereits an die Kantone ausgeliefert, aber noch nicht eingesetzt, sind momentan 392’133 Impfdosen. Zudem sind noch 52’400 Impfdosen beim Bund gelagert.

2300 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 48 Stunden

Gleichzeitig vermeldete das BAG 2300 neue Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein in den letzten 48 Stunden. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 1271. Am Mittwoch lag dieser Schnitt noch bei 1404, vor einer Woche bei 1520.

Zudem wurden 101 neue Spitaleinweisungen und 42 neue Todesfälle gemeldet. (awp/mc/pg)