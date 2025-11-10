Baloise Session 2025: Basel erlebt zehn Nächte voller Magie

Basel – Mit den bewegenden Konzerten von Dermot Kennedy und Larkin Poe feierte die Baloise Session 2025 am Donnerstagabend ihren krönenden Abschluss. Über zehn Abende hinweg bot das Festival in der Event Halle der Messe Basel ein musikalisches Feuerwerk mit internationalen Stars und nationalen Publikumslieblingen. Insgesamt 15’500 MusikliebhaberInnen tauchten ein in die einzigartige Clubtischatmosphäre – und sorgten damit einmal mehr für eine komplett ausverkaufte Festivalausgabe.

Zu den Sternstunden zählen die elektrisierenden Auftritte der amerikanischen Rockband Queens of the Stone Age, der britischen Musikikonen Duran Duran, des deutschen Singer-Songwriters Johannes Oerding und des österreichischen Produzenten Parov Stelar. Auch die Schweizer Musikszene begeisterte mit authentischen, emotionalen Performances von Paula Dalla Corte, Moonpools, Dabu Fantastic und Pegasus, die das Publikum von den Stühlen rissen.

Doch die Magie der Baloise Session entfaltete sich nicht nur auf der grossen Bühne: Bei den Pop-Up Konzerten im Innenhof des Basler Rathauses und im Jugendzentrum Liestal erlebten BesucherInnen Performances der Basler Singer-Songwriterin Zoë Më – nah, ehrlich, berührend. Und in den Schulworkshops inspirierte die Künstlerin junge Menschen, ihre eigene Stimme und Kreativität zu entdecken.

Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session, blickt bewegt auf diese besondere Ausgabe zurück: «Vier Jahrzehnte voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Momente – die 40. Ausgabe der Baloise Session war ein Fest der Emotionen. Die Jubiläumedition ist ein Meilenstein, der nur dank der Treue und Begeisterung unseres Publikums sowie der grosszügigen Unterstützung unserer Sponsoren und Gönnerinnen und Gönner möglich wurde. Was 1986 klein begann, ist heute ein Ort, an dem Herzen im Takt schlagen und Magic Moments entstehen, die bleiben. Dafür bin ich zutiefst dankbar.»

Für alle, die die Magie noch einmal erleben möchten, gibt es gute Nachrichten: ARTE Concert macht die

schönsten Konzertmomente der Baloise Session 2025 weltweit zugänglich. Die Performances von Duran Duran, Queens of the Stone Age, Amy Macdonald und weiteren KünstlerInnen sind als Video on Demand (VOD) verfügbar bzw. werden in den kommenden Tagen aufgeschaltet – damit die Musik dieser besonderen Ausgabe noch lange nachklingen kann.

Übersicht der VODs auf ARTE Concert und deren YouTube-Kanal:

Bereits verfügbar:

Amy Macdonald VOD auf ARTE Concert und YouTube

Parov Stelar VOD auf ARTE Concert und YouTube

Aloe Blacc VOD auf ARTE Concert und YouTube

Queens of the Stone Age VOD auf ARTE Concert und YouTube

Johannes Oerding VOD auf ARTE Concert und YouTube

Ab 11.11., 05.00 Uhr Duran Duran VOD auf ARTE Concert (ab 16 Uhr auf YouTube)

Ab 13.11., 05.00 Uhr: Jon Batiste VOD auf ARTE Concert (ab 16 Uhr auf YouTube)

Ab 13.11., 05.00 Uhr: Ca7riel & Paco Amoroso VOD auf ARTE Concert (ab 18 Uhr auf YouTube)

(Baloise Session/mc/hfu)