Die Toten Hosen kündigen definitiv letztes Album an

Die Band bringt in Kürze ein neues Album heraus. Es wird ihr letztes sein. Zusätzlich wird es ein Album mit Coverversionen geben. Beide kommen noch vor der anstehenden Tournee.

Nun ist offiziell, womit viele bereits gerechnet haben: Die Toten Hosen veröffentlichen nur noch ein Album. Es wird wie die anstehende Tournee «Trink aus! Wir müssen gehen!» heissen und im Doppelpack mit einem Bonusalbum namens «Alles muss raus!» erscheinen.

Das letzte reguläre Studioalbum soll am 29. Mai erscheinen – nur eine Woche vor Beginn der Tour. Warum nur noch ein Album? «Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!’», berichtet Campino. «Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»

