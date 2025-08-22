Baloise Session 2025 – Brücken zwischen Stilen und Zeiten

Basel – Seit vier Jahrzehnten verbindet die Baloise Session Menschen, Künstler und Künstlerinnen durch musikalische Reisen, die Brücken bauen zwischen Vergangenheit und Zukunft und in verschiedene musikalische Welten eintauchen lassen.

Auch dieses Jahr erwartet die Musikliebhaberinnen ein handverlesenes Line-up voller unvergesslicher Augenblicke – ganz nah, ganz persönlich, in der einzigartigen Clubtischatmosphäre des Boutique-Musikfestivals.

Die Baloise Session – ein Boutique Musikfestival der besonderen Art. Als Zuschauer oder Zuschauerin sitzen Sie im exklusiven Wohlfühl-Ambiente und zwar am Clubtisch mit Kerzenlicht, genauso wie in den früher legendären New Yorker Musikclubs. Und das in kleinster Kapazität, mit sinnlicher Intimität und berauschend hautnah an den Musikstars aus aller Welt. Sie erleben musikalische Highlights mit jeweils unterschiedlichem Mix pro Konzertabend aus den Genres Rock, Pop, Soul, Jazz, World, Blues, Singer-Songwriter und vielen mehr.

Weitere Informationen und Tickets …