Baloise Session 2026 – Wo Musik-Welten sich begegnen

Basel – Die Baloise Session 2026 bringt vom 16. Oktober bis 4. November musikalische Vielfalt in die Event Halle der Messe Basel. 18 Acts, Legenden neben Newcomern, Groove neben Gänsehaut – das Programm der 41. Baloise Session schlägt Bögen zwischen Generationen, Genres und Kulturen.

Amerikanische Roots treffen auf europäische Klangwelten, grosse Hitmacher auf eine neue Künstlergeneration. Die intime Clubtischatmosphäre mit Kerzenlicht in der Event Halle der Messe Basel macht jedes Konzert zu einem einzigartigen Musik-Erlebnis, das keine Arena der Welt bieten kann.

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