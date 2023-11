Baloise Session und Baloise verlängern ihre Sponsoring-Partnerschaft bis 2029

Über Baloise

Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8’000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben sie mit ihren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Der Zauber der Baloise Session – Where the Magic Happens

Seit 38 Jahren treten jeden Herbst nationale und internationale Topstars an der Baloise Session auf. 15’500 Musikliebhaberinnen und -liebhaber besuchen die Konzertabende in der Event Halle der Messe Basel mit je nur 1’550 Sitzplätzen. Der intime Rahmen, die besondere Clubtischbestuhlung mit Kerzenlicht und die Nähe zu den Stars machen den Konzertbesuch zu einem einzigartigen Musikerlebnis.