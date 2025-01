BB Biotech schafft 2024 Rückkehr in Gewinnzone

Schaffhausen – Der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ist nach drei verlustreichen Jahren 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone geglückt. Den Aktionären will die Gesellschaft eine tiefere Dividende zahlen.

So weist die Gesellschaft für 2024 einen Gewinn von 76 Millionen Franken aus nach einem Minus von 207 im Jahr 2023. Der Innere Wert stieg um 3 Prozent in Franken und 1,7 Prozent in Euro. In US-Dollar sank er dagegen um 4,6 Prozent, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Der Aktienkurs des Unternehmens kam im vergangenen Jahr um 13,5 Prozent in Franken, 14,1 Prozent in Euro und 18,1 Prozent in US-Dollar zurück. Das Jahr 2024 beendete die BB Biotech-Aktie mit einem Abschlag auf den NAV von 15,2 Prozent (in Franken).

Dividende von 1,80 Franken je Aktie

Der Verwaltungsrat wird auf der Generalversammlung am 19. März 2025 eine Dividende von 1,80 (VJ 2,00) Franken je Aktie vorschlagen. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 5 Prozent.

Den vollständigen Jahresbericht mit geprüften Geschäftszahlen legt BB Biotech am 21. Februar vor. (awp/mc/pg)