BDO Schweiz bündelt die Management Services und ernennt Christoph Scholl zum COO

Zürich – BDO hat zum 1. Januar 2025 die strategischen Management Services unter der neu geschaffenen Position des Chief Operating Officers zusammengeführt. Diese Position übernimmt Christoph Scholl, bisheriger CIO, Leiter der strategischen Management Services und Partner bei BDO Schweiz.

Der neue COO von BDO Schweiz, Christoph Scholl, ist seit über 20 Jahren für BDO tätig und verantwortet künftig die Bereiche IT, Informations- und Datensicherheit, Projektmanagement, People & Culture, Marketing & Business Development sowie Immobilienmanagement. Mit der neu geschaffenen Position des COO bündelt BDO die Management Services unter einer Leitung und stärkt so die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen.

«Christoph Scholl verbindet langjähriges unternehmerisches Know-how und ausgewiesene Führungserfahrung mit einem praxisnahen Blick für Effizienz und Fortschritt. Er hat nicht nur seinen Verantwortungsbereich, sondern auch den Strategieprozess wesentlich mitgeprägt und wird die Weiterentwicklung der Management Services entscheidend vorantreiben. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit», so CEO Thomas Studhalter.

Der 40-jährige Christoph Scholl startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 2000 als IT-Lernender bei BDO in Solothurn und war bis 2013 als Projektleiter und Teamleiter Kundeninformatik tätig, bevor er 2013 zum CIO befördert wurde. 2023 übernahm er zusätzlich die Leitung der Bereiche People & Culture sowie Marketing & Business Development. Mit Blick auf seine neue Rolle sagt er: «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die internen Strukturen stärker miteinander zu verzahnen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die unseren Mitarbeitenden, dem Unternehmen und nicht zuletzt den externen Stakeholdern zugutekommen werden.»

Christoph Scholl hat seit 2018 einen Executive Master of Business Administration von der Universität St. Gallen inne, ist politisch und ehrenamtlich in seiner Wohngemeinde Selzach aktiv, verheiratet und Vater von drei Kindern. Die Ernennung von Christoph Scholl zum COO markiert einen wichtigen Schritt in der Transformation der Unternehmensführung. Er berichtet in seiner neuen Rolle weiterhin an CEO Thomas Studhalter und nimmt gleichzeitig Einsitz in die Geschäftsleitung von BDO Schweiz. (BDO/mc/ps)

Über BDO

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 36 Niederlassungen verfügt das Unternehmen über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1’700 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. Mit der ersten voll digitalen Niederlassung können KMU zudem einfache und standardisierte Vorgänge automatisiert abwickeln. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

Für international ausgerichtete Kundinnen und Kunden wird die globale BDO Organisation in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerks mit Hauptsitz in Brüssel (B).