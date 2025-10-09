Beerligroup AG ernennt Dr. Marcos Arias zum neuen Managing Direktor und Head of Sales

Niederteufen – Der Verwaltungsrat der Beerligroup AG hat Dr. Marcos Arias zum neuen Managing Direktor und Head of Sales ernannt. Dr. Arias bringt über 25 Jahre nationale und internationale Führungserfahrung mit. Er war in leitenden Positionen als CEO, CSO, CMO und CPO tätig und verfügt über ein breit abgestütztes, praxisnahes Know-how.

Seine Kernkompetenzen liegen in effektivem Leadership, digitaler Transformation, der Umsetzung anspruchsvoller Transformationsprozesse, der Implementierung strategischer Neuausrichtungen sowie in der Sicherstellung von Operational Excellence.

Besondere Expertise besitzt Dr. Arias in Produktions- und Handelsunternehmen. Er verfügt über fundiertes Wissen in der Medtech-, Textil-, Automobilzuliefer-, Kunststoffverarbeitungs- und High-Tech-Composite-Industrie – sowohl im B2B- als auch im B2C-Umfeld. Durch seine langjährige Erfahrung mit Best-Practice-Methoden in KMU wie auch in internationalen Konzernen ist er ein gefragter Gesprächspartner für Unternehmensleitungen, die nachhaltige Lösungen zur profitablen Unternehmensentwicklung suchen.

Paul Beerli, Gründer und Verwaltungsrat der Beerligroup AG, erklärt: «Als Head of Sales übernimmt Marcos Arias eine Schlüsselrolle in unserem Unternehmen. Er trägt die unternehmerische Gesamtverantwortung in seiner Region und gestaltet deren strategische wie operative Entwicklung aktiv mit. Der Verwaltungsrat ist erfreut, mit Marcos Arias einen ausgewiesenen CEO und Sales Officer für diese Aufgabe gewonnen zu haben.» Zu den zentralen Aufgaben von Dr. Arias gehören die Akquisition und Betreuung von Unternehmenskunden sämtlicher Branchen sowie die Begleitung und Qualitätssicherung laufender Mandate bei den Kundenunternehmen. (Beerligroup/mc/hfu)