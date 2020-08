Bei CNN Money Switzerland gehen die Lichter aus

Zürich – Nach gut zwei Jahren stellt CNN Money Switzerland den Betrieb ein. Die Coronakrise hat dem ersten englischsprachigen Wirtschaftssender des Landes den Stecker gezogen. Der Verwaltungsrat habe am Vortag entschieden, Konkurs anzumelden, teilte CNN Money Switzerland am Montagabend in einem Communiqué mit.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Einnahmen seien in den letzten sechs Monaten beträchtlich gewesen. „Während die Zuschauerzahlen stark gestiegen sind, sind die Umsätze des Unternehmens eingebrochen“, hiess es weiter. Geschäftspartner, die ihrerseits von der Pandemie betroffen seien, hätten Verträge gekündigt oder die Umsetzung von Projekten verschoben. Die Entwicklungen im Schweizer Werbemarkts liessen keine nachhaltige Rentabilität erwarten.

Nun werde der Sachwalter die Liquidation der Gesellschaft in die Wege leiten. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden werde alles unternommen, um die Folgen dieses Entscheids für die 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu begrenzen. Laut Medienberichten von vergangener Woche hat der Sender die Juli-Löhne nicht bezahlt. (awp/mc/pg)

CNN Money Switzerland