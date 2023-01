Belimo auch 2022 stark gewachsen

Hinwil – Der Raumklimaspezialist Belimo ist auch im Geschäftsjahr 2022 wieder stark gewachsen. Das Unternehmen verweist auf die gute Lieferfähigkeit, die zu einer Steigerung seines Marktanteils geführt habe.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 10,7 Prozent auf 846,9 Millionen Franken, wie der Hersteller von Antrieben, Ventilen und Sensoren für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen nahmen die Verkäufe um 11,9 Prozent zu. Die Schätzungen der Analysten wurden damit übertroffen.

Das Unternehmen konnte in Lokalwährungen in allen geografischen Regionen zulegen. Aussergewöhnlich stark war das Wachstum in der Region Amerika, dort legte Belimo um 21,3 Prozent zu. Ein zweistelliges Wachstum in Lokalwährungen (+11,4%) resultierte auch in Asien Pazifik, obwohl die pandemiebedingten Lockdowns in China das Wachstum dämpften.

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Verkäufe um 4,7 Prozent in Lokalwährungen, obwohl Belimo seit März Russland und Belarus nicht mehr beliefert. Das Unternehmen profitierte dabei von den Erneuerungen ineffizienter HLK-Systeme (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik), die sich im Zuge höherer Energiekosten beschleunigt hätten.

Nach Anwendungen betrug das Nettoumsatzwachstum bei den Klappenantrieben 6,6 Prozent in Lokalwährungen, während Regelventile um 16,5 Prozent wuchsen. Sensoren und Zähler konnten sich laut der Mitteilung im Markt weiter etablieren und erzielten ein Wachstum von 38,5 Prozent in Lokalwährungen.

Angaben zum Gewinn wurden keine gemacht. Ausführliche Informationen zum Geschäftsjahr 2022 will Belimo am 6. März 2023 präsentieren. (awp/mc/ps)