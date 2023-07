Belimo gibt sich zuversichtlich fürs Gesamtjahr

Hinwil – Der Klimaspezialist Belimo hat im ersten Semester 2023 ein kontinuierliches Wachstum des Nettoumsatzes verzeichnet. Ein besonders starkes Ergebnis erzielte das Unternehmen in der Region Amerika. Für das zweite Halbjahr gibt sich das Management nun ebenfalls zuversichtlich.

Der Umsatz wuchs um 7,7 Prozent auf 448,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Dabei legten alle drei Marktregionen in Lokalwährungen zu, wobei Amerika mit einem Plus von knapp 12 Prozent am stärksten zulegte.

In den USA profitiert Belimo derzeit stark vom Trend zur Rückverlagerung der Produktion, dem sogenannten Reshoring, wie Finanzchef Markus Schürch am Montag an einem Call mit Analysten ausführte. Bei diesem Wachstumstreiber sind es konkret zahlreiche Grossprojekte in Form von Werken der Halbleiter- und Elektrofahrzeugbranche, die Belimo in die Karten spielen. Diese Projekte befinden sich gegenwärtig als Reaktion auf die vergangenen Lieferengpässe und geopolitischen Spannungen im Bau.

Zaghafte Erholung in China

In der Region Asien-Pazifik litten die Verkäufe zwar unter der nur zaghaften Erholung der chinesischen Wirtschaft, doch boomte das HLK-Geschäft in Indien. Dies trug zusammen mit einem robusten Wachstum in anderen Ländern der Marktregion dazu bei, das verlangsamte Wachstum in China teilweise zu kompensieren, wie der Firmenchef ausführte.

In der Region EMEA wiederum machte Belimo am Markt für Zweckbauten – trotz Rezessionstendenzen – bislang keine Schwäche aus. Das gilt auch für Deutschland, Italien, Frankreich und die Schweiz – die grössten Märkte der Marktregion, die im Berichtszeitraum ein- bis zweistellig wuchsen.

Auch bei den Gewinnzahlen legte das Unternehmen zu. Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 10,4 Prozent auf 84,7 Millionen Franken, während die entsprechende Marge um 0,5 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent zulegte.

Der Reingewinn lag mit 65,0 Millionen Franken um 6,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Die heute vorgelegten Zahlen liegen somit über den Erwartungen des Marktes. Einzige Ausnahme ist der Reingewinn, der den Konsens knapp verfehlt.

Ausblick bleibt positiv

Der Ausblick für 2023 ist unverändert zuversichtlich. Wie bislang prognostiziert der Klimaspezialist ein Umsatzwachstum im Rahmen des Fünfjahresdurchschnitts (rund 9%). Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung bestehender Gebäude hoch bleiben wird.

Dieser Ausblick berücksichtige die Erwartung, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2023 im Vergleich zur zweiten Hälfte des letzten Jahres leicht verlangsamen wird. Das zweite Halbjahr 2022 fiel trotz des kürzeren Geschäftszeitraums infolge verkürzter Bautätigkeit im Dezember wesentlich besser aus als die ersten sechs Monate, da es Belimo im letzten Jahr gelang, die Engpässe in den Lieferketten gewinnbringend zu nutzen und in der zweiten Jahreshälfte zusätzliche Preiserhöhungen durchzusetzen.

Die Aktien von Belimo profitieren von den Neuigkeiten. Bis Börsenschluss verteuerten sich die Papiere an der Schweizer Börse um 4 Prozent. (awp/mc/pg)