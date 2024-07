Belimo legt im ersten Halbjahr mit Umsatz und Gewinn klar zu

Hinwil – Der Klimaspezialist Belimo ist im ersten Semester 2024 erneut gewachsen. Auch der Gewinn wurde dabei klar verbessert. Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und erhöht die Umsatzprognose.

Der Umsatz legte um 5,6 Prozent auf 473,5 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich gar ein Plus von 9,7 Prozent. Dabei legten alle drei Marktregionen in Lokalwährungen zu, wobei sich Amerika mit einem Plus von knapp 18 Prozent am stärksten entwickelte.

Positive Trends wie Energieeffizienzmassnahmen in bestehenden Gebäuden oder das Wachstum im Markt der Rechenzentren hätten dieses Entwicklung gestützt, heisst es zum Geschäftsgang. Der robuste organische Wachstumspfad habe sich damit auch 2024 fortgesetzt, auch wenn einige wichtige Länder und Märkte weiterhin wirtschaftlich herausfordernd seien.

Operative Marge steigt auf hohem Niveau weiter

Bei den Gewinnzahlen präsentiert sich die Situation ähnlich. Der Betriebsgewinn (EBIT) lag mit 93,0 Millionen Franken knapp 10 Prozent über dem Vorjahr, während die entsprechende Marge um 0,7 Prozentpunkte auf 19,6 anzog. Die Marge liegt damit über dem Zielband von 16 bis 18 Prozent.

Der Reingewinn erreichte 77,2 Millionen Franken und übertraf damit den Vorjahreswert um knapp 19 Prozent. Belimo hat damit die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen.

Betrachtet man die Entwicklung nach den verschiedenen Anwendungen, so haben alle drei Business Lines mehr umgesetzt. Die aktuelle Umstellung des Markts auf elektronisch druckunabhängige Lösungen, bei denen sich Belimo als marktführend sieht, habe zu einem soliden Umsatzwachstum bei den Regelventilen geführt, aber auch das Wachstum bei den Klappenantrieben habe sich zuletzt beschleunigt.

Gleichzeitig habe der dritte Bereich, die Business Line Sensoren und Zähler, weiter Fahrt aufgenommen und die hohe Dynamik in allen Marktregionen aufrecht gehalten.

Umsatzprognose wird erhöht

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 zeigt sich Belimo zuversichtlich, dass sich die Nachfrage auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 in allen drei Marktregionen positiv entwickeln werde. Aufgrund des starken Umsatzes in der ersten Jahreshälfte erhöht das Unternehmen denn auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr.

Belimo hat Anfang März für das Gesamtjahr 2024 ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen am unteren Ende des angestrebten Wachstumskorridors von 8 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt, konkret bei 7 bis 8 Prozent in Lokalwährungen. Neu geht man davon aus, dass der definierte Wachstumskorridor leicht übertroffen werden dürfte.

Da sich die Vergleichsbasis in der zweiten Jahreshälfte allmählich abschwächen werde, dürfte sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 gegenüber dem Vorjahr beschleunigen. Auf absoluter Basis rechnet die Gruppe in beiden Jahreshälften 2024 indes mit ähnlichen Umsatzzahlen.

Die solide Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2024 werde voraussichtlich dazu beitragen, dass ein Teil der weiter zunehmenden Investitionen des Unternehmens in die Wachstumsinitiativen ausgeglichen werden könne. Allerdings könnten sich Schwankungen des USD-Wechselkurses so wie in vorigen Jahren auf den Umsatz und die EBIT-Marge von Belimo auswirken. (awp/mc/ps)