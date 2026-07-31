Bernd Bauer übergibt die Führung von Edelweiss an Edi Wolfensberger

Zürich – Der Vorstand der Lufthansa Group hat Edi Wolfensberger zum neuen CEO von Edelweiss ernannt. Er wird die Leitung von Edelweiss am 1. Oktober 2026 von Bernd Bauer übernehmen, der das Unternehmen nach zwölf Jahren an der Spitze verlässt.

Edi Wolfensberger verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Aviatik und ist seit April 2022 Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Eurowings. Zuvor war der 45-jährige Schweizer unter anderem COO von Brussels Airlines sowie Managing Director von Lufthansa Aviation Training Switzerland AG. Seine Karriere begann er 2008 bei SWISS, wo er verschiedene Funktionen in den Bereichen Finanzen und Commercial innehatte.

Bernd Bauer prägte Edelweiss während seiner zwölfjährigen Amtszeit entscheidend. Unter seiner Führung entwickelte sich das Unternehmen von einer Ferienfluggesellschaft mit knapp 500 Mitarbeitenden zu einer führenden Schweizer Premium Ferienfluggesellschaft mit heute fast 1’700 Mitarbeitenden. Das Streckennetz wurde in dieser Zeit von rund 40 auf über 100 Destinationen ausgebaut, die Anzahl der beförderten Gäste verdreifacht sowie Flotte und Produkt kontinuierlich modernisiert. Uu den wichtigsten Meilensteinen zählen der Ausbau des Langstreckengeschäfts mit der Einflottung des Airbus A340 sowie zuletzt die Einführung des Airbus A350 und der neuen Kabinengeneration. Darüber hinaus führte Bernd Bauer Edelweiss erfolgreich durch die Corona Pandemie und schuf die Voraussetzungen für die heutige Stärke des Unternehmens.

Bauer wurde im vergangenen Jahr 60 Jahre alt. In der Lufthansa Group endet in der Regel mit dem Erreichen des 60. Altersjahres die operative Tätigkeit von Führungskräften. Er begann seine Karriere in der Aviatik 1994 bei Crossair und übernahm ab 2002 bei SWISS verschiedene Führungsfunktionen, bevor er 2014 die Leitung von Edelweiss übernahm. Von 2022 bis 2025 leitete er als CEO zusätzlich die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa, Discover Airlines und positionierte die noch junge Airline erfolgreich im deutschen Privatreise- und Touristikmarkt. (pd/mc/pg)