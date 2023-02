Beschäftigung wächst auch im vierten Quartal

Neuenburg – In der Schweiz ist die Beschäftigung auch im vierten Quartal weiter gewachsen. Es wurden erneut mehr Stellen geschaffen. Auch die Aussichten zeigen weiterhin nach oben.

Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent und damit das siebte Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im vierten Quartal 5,398 Millionen Beschäftigte in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Zudem stieg die Zahl offener Stellen im Vorjahresvergleich um gut 18 Prozent auf 121’800.

Beide Sektoren trugen zum Stellenwachstum bei und auch in allen Grossregionen zeigte die Entwicklung der Beschäftigung nach oben. Im Dienstleistungssektor stieg die Beschäftigung um 2,2 Prozent. Insgesamt arbeiten 4,276 Millionen Beschäftigte im Dienstleistungssektor.

Im sekundären Sektor (Industrie und Baugewerbe) wurden ebenfalls mehr Stellen geschaffen. Dort wuchs die Zahl der Beschäftigten um 2,3 Prozent auf 1,121 Millionen.

Saisonbereinigt nahm die Gesamtbeschäftigung gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent auf 5,379 Millionen zu. In Vollzeitstellen umgerechnet ergäbe die gesamte Beschäftigung in der Schweiz 4,193 Millionen 100-Prozent-Stellen. Das ist ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch die Aussichten bleiben positiv. Der Indikator für die Beschäftigungsaussichten stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent auf 1,07. Der Anstieg sei insbesondere dem tertiären Sektor (Dienstleistungssektor) zu verdanken, so das BFS. Derweil hätten die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal zugenommen. (awp/mc/ps)