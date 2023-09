Biella-Bundesordner werden künftig im Ausland produziert – 45 Stellen weg

Brügg – Er steht millionenfach in Schweizer Büros: Der Bundesordner von Biella. Nun schliesst das Unternehmen die Produktionsstätte im Brügg im Berner Seeland. 45 Mitarbeitende sind von der Schliessung betroffen, für sie gibt es einen Sozialplan. Die Bundesordner werden künftig in Deutschland hergestellt.

Die Mitarbeitenden seien am Dienstag über die Verlagerung der Produktion ins Ausland ab 2024 informiert worden, teilte Biella am Mittwoch mit. Ein Sozialplan sei ihnen angeboten worden und ein Konsultationsverfahren gestartet. Die Arbeitsplätze in den Bereichen Verkauf, Marketing und Logistik seien von der Veränderung nicht betroffen.

Biella gehört seit 2019 zur französischen Exacompta-Clairefontaine Gruppe. Das Unternehmen begründet die Schliessung des Standortes Brügg mit der sinkenden Nachfrage nach seinen traditionellen Produkten. In den vergangenen Jahren sei die Produktion der Ordner von 15 Millionen auf knapp die Hälfte gesunken. (mc/pg)

